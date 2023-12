Verso Verona-Salernitana

Il Verona ha vinto solo una delle ultime quattro gare contro la Salernitana in Serie A. L’ultima volta è stata il 13 febbraio scorso grazie al gol di Cyril Ngonge. In precedenza invece erano arrivate due sconfitte e un pareggio contro i campani. I veneti nell’ultimo match di campionato hanno battuto il Cagliari rilanciandosi in classifica e interrompendo una serie senza vittorie che durava addirittura da 14 sfide. Dall’altra parte ci sarà una Salernitana in crisi, con solo una vittoria all’attivo, ma anche con prestazioni positive come quella sfornata contro il Milan di Stefano Pioli. In quel caso i tre punti non sono arrivati per la rete nel finale di Jovic. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Ancelotti rinnova con il Real Madrid: niente Brasile

Leggi anche: Offerta dall’Arabia Saudita per Politano: i dettagli

Ondrej Duda dell’Hellas Verona FC viene contrastato da Nahitan Nandez del Cagliari Calcio durante la partita di Serie A TIM tra Hellas Verona FC e Cagliari Calcio allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 23 dicembre 2023 a Verona, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/Getty Images)

La situazione del Verona

Baroni ha chiesto alla società dei rinforzi sul mercato, come fatto intendere anche in conferenza stampa: “C’è il direttore e la società che è attenta a queste cose, io devo pensare solamente al campo, tenere la squadra sull’attenti, è chiaro che la sessione di mercato è una porta aperta che l’allenatore non apprezza, io e i miei giocatori dobbiamo essere attenti a non farci toccare da questo tipo di situazioni“.

Accolto il ricorso del Verona

Intanto il Verona ha vinto al ricorso in seguito alla chiusura della curva per cori discriminatori nei confronti del giocatore del Cagliari Moukoumbou. Il rossoblu aveva preso a calci una bottiglietta dopo essere stato espulso e il pubblico gialloblu aveva iniziato a insultarlo. Il Verona però ha sottolineato come non vi fosse natura razziale nella contestazione, vincendo il ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale. Dunque la curva sarà regolarmente aperta per le prossime gare in casa della squadra veneta. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Cyril Ngonge del Verona festeggia il gol durante la partita di Serie A TIM tra Hellas Verona FC e Cagliari Calcio allo Stadio Marcantonio Bentegodi il 23 dicembre 2023 a Verona, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Probabili formazioni

Hellas Verona (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Doig; Hongla, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic. All. Baroni

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola; Bradaric, Legowski, Tchaouna, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All. Inzaghi F.

Leggi anche: Kean: “Infanzia difficile, Allegri è il mio papà sportivo”