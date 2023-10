Home » Serie A: reti bianche tra Empoli e Udinese, il Sassuolo passa al Via del Mare

I primi due anticipi dell’ottava giornata di Serie A: pareggio a reti bianche (0-0) tra Empoli e Udinese, mentre vittoria fuori casa al Via del Mare per il Sassuolo di Dionisi contro il Lecce. Decisivo un rigore di Berardi. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Matteo Cancellieri in azione durante Empoli-Udinese

Venerdì 6 ottobre si sono disputati i primi due anticipi dell’ottava giornata di Serie A. Non sono andate oltre il pareggio a reti bianche Empoli e Udinese: 0-0 al Castellani. Una partita molto combattuta, con occasioni da entrambe le parti. Samardizc è andato vicino al gol in tre occasioni diverse nel primo tempo, mentre il Var ha annullato un gol a Caputo. Un punto a testa per le due compagini, che rimangono nelle zone basse della classifica.

Pari anche tra Lecce e Sassuolo

Nell’anticipo del venerdì sera, Lecce e Sassuolo hanno guadagnato un punto ciascuno. Durante il primo tempo, i padroni di casa hanno messo in campo una prestazione più convincente, sfidando un ispirato Consigli che compie tre eccellenti parate su Strefezza, Gendrey, Almqvist e sul sempre pericoloso Berardi, che ha sbloccato il match su rigore, assegnato per una mano di Baschirotto. Nella ripresa, i giallorossi riescono a pareggiare grazie a un gol opportuno di Krstovic.

Intervenuto nel post-partita, il tecnico del Sassuolo Dionisi ha commentato così il match: “Non era facile perché il Lecce farà ancora tanti risultati. Non mi piace trovare alibi ma abbiamo giocato lunedì sera, oggi è stata un’ottima partita soprattutto da parte dei nuovi. Il rammarico – ha concluso il tecnico- è per il risultato che ci sta un po’ stretto”.