Resta chiuso fuori casa e prova a scavalcare, poi la tragedia

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 4 novembre 2024. Un uomo è rimasto vittima di un incidente avvenuto nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina. Nel tentativo di scavalcare il balcone, è caduto facendo un volo di sette metri. I passanti sono rimasti attoniti davanti alla tragica scena e hanno subito chiamato i soccorsi. (Continua dopo le foto)

Incidente a Sabaudia, uomo precipita dal balcone

Il tragico incidente è accaduto alle 17:45 circa di ieri a Sabaudia, in provincia di Latina. Il drammatico episodio si è verificato nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele II, al numero civico 16. In quel momento, il quartiere era molto affollato e tanti cittadini e commercianti hanno assistito alla caduta dell’uomo dal balcone. I presenti dunque hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti prontamente un’ambulanza e un’auto medica. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva dimenticato le chiavi dentro casa. Per rientrare nell’abitazione, ha pensato di passare dal balcone del vicino, suo nipote, e scavalcare fino a casa sua. Una manovra spericolata che gli è costata cara. Purtroppo, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è precipitato per oltre sette metri, finendo violentemente sul marciapiede sottostante, davanti agli occhi dei passanti. Inutili i tentativi di rianimazione: l’uomo è morto sul posto. La vittima si chiamava Leonardo Mastri, aveva 74 anni ed era un militare in pensione. Una ragazza presente sul posto ha raccontato la drammatica scena.

