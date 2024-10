Home | Renato Zero in lacrime sul palco: la dedica emoziona tutti

Martedì sera, Renato Zero ha tenuto un concerto al PalaBarton, a Perugia. Durante la serata, il noto si è emozionato sul palco, ricordando una persona scomparsa. La sua dedica ha emozionato tutti i presenti. C’è chi ha filmato la scena e il video è finito sul web, divenendo virale. Le parole di Renato Zero sono veramente emozionanti. (Continua…)

La carriera di Renato Zero

Renato Zero è fra i cantautori italiani più popolari e di maggior successo. Nel corso della sua immensa carriera ha pubblicato 45 album, di cui 33 in studio, 7 dal vivo e 5 raccolte ufficiali. Ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e musiche per altri interpreti. È stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana. È l’unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti in Italia in sei decenni consecutivi. Con oltre 55 milioni di dischi venduti in Italia, altri 4 milioni nel resto del mondo e ben 48 settimane in testa alla classifica Renato Zero è uno dei più importanti, amati ed apprezzati cantautori italiani, considerato un vero e proprio chansonnier per le grandi capacità istrioniche. (Continua…)

Il cantautore si emoziona sul palco

Attualmente Renato Zero è impegnato in tutta l’Italia con il suo tour “Autoritratto”. Martedì sera ha fatto tappa a Perugia, al PalaBarton. Il palasport ovviamente era gremito di gente. L’istrionico cantautore ha letteralmente dato spettacolo, ma nel corso della serata ci sono stati anche momenti emozionanti. Renato Zero si è emozionato sul palco, ricordando una persona scomparsa all’età di 30 anni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)