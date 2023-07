Il Milan e l’Az Alkmaar hanno trovato un accordo per Tijani Reijnders. Decisiva la volontà del giocatore. Nella giornata di martedì il centrocampista svolgerà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Tijani Reijnders in azione con l’Az Alkmaar U23

Il Milan e Tijani Reijnders sono vicinissimi. L’Az Alkmaar ha accettato l’ultima offerta rossonera di 19 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Migliorata ulteriormente quindi l’offerta da 18 milioni più 3 di bonus. Il prossimo lunedì è in programma l’arrivo del calciatore in Italia, mentre nella giornata di martedì svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. Con questo sviluppo, il Milan si trova a un passo dal raggiungere uno dei suoi obiettivi principali per il calciomercato estivo.

Due acquisti a centrocampo

Il Milan ha concluso un secondo affare a centrocampo dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea. Stefano Pioli, nei giorni scorsi, aveva dato il via libera per portare l’olandese in Italia, e questa operazione è stata accolta positivamente. Il centrocampista aveva già da tempo espresso il suo consenso al trasferimento al Milan, e adesso il club ha raggiunto un accordo anche con l’AZ Alkmaar. Reijnders ha ottenuto il permesso dal suo club di non partecipare all’amichevole di sabato pomeriggio contro il Lech Poznan, segnalando che l’affare con il Milan è ormai questione di pochissimo tempo. La firma del contratto sembra ormai imminente.