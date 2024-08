Supercoppa Uefa, Real Madrid-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv

Real Madrid-Atalanta probabili formazioni. Tutto pronto per la finale di Supercoppa Uefa tra i Galacticos di Ancelotti, vincitori dell’ultima edizione della Champions League, e i bergamaschi di Gasperini, vincitori dell’Europa League. Il match ovviamente sarà trasmesso in televisione e sarà un evento molto seguito. (Continua…)

La stagione 2024-25 inizia con la prima finale europea: il Real Madrid di Carlo Ancelotti e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sfideranno per la Supercoppa Uefa stasera a Varsavia. Per i bergamaschi si tratta della prima volta in assoluto, mentre il Real detiene il record di vittorie insieme a Milan e Barcellona. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport 1 (Canale 201) e in live streaming su Now.

Queste le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, F.Mendy; Valverde, Modric, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Carlo Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gian Piero Gasperini