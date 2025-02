Rapina al centro commerciale in Italia: scoppia il panico

Un gruppo di malviventi ha messo in atto una maxi rapina nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio 2025, intorno alle 4:15. I rapinatori hanno assaltato l’azienda e poi sono fuggiti con il bottino bloccando il percorso per scappare via senza essere inseguiti. A causa della presenza di chiodi sul manto stradale, la polizia ha disposto la chiusura di alcune strade. È caccia ai malviventi. (Continua dopo le foto)

Maxi rapina a Commercity: cos’è successo

Maxi rapina nella Capitale. Questa mattina, lunedì 24 febbraio, intorno alle 4:15, una banda di malviventi ha rapinato la sede di Fiumicino della ditta di trasporti internazionali "Edgar", che si trova a Commercity. I ladri hanno rubato cellulari, computer e televisioni e sono riusciti a scappare. Nella fuga, hanno messo in atto un piano strategico.

Roma, maxi rapina a Commercity: auto a fuoco e chiodi in strada

Dopo aver assaltato la sede dell’azienda di Fiumicino, per facilitarsi la fuga, i malviventi hanno bloccato tutti gli accessi, fa sapere Il Messaggero. In particolare, hanno incendiato cinque mezzi, tra auto e furgoni, bloccando così l’uscita da Commercity. I ladri hanno anche cosparso di chiodi e spuntoni via Portuense, via della Muratella e via Eiffel. Così, i banditi sono riusciti a scappare con il bottino. La polizia ha chiuso alcune strade proprio per la presenza dei chiodi.

