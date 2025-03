I tornei disputati a febbraio hanno comportato degli importanti aggiornamenti per quanto riguarda il ranking del tennis. Vediamo come sono cambiate le classifiche ATP e WTA all’inizio del mese di marzio con il consueto aggiornamento del lunedì.

Ranking e classifica ATP

Jannik Sinner continua a guidare la classifica ATP con 11.330 punti, mantenendo un solido vantaggio di 3.195 punti su Alexander Zverev, secondo con 7.935. Il tedesco perde 200 punti, ma conserva la posizione davanti a Carlos Alcaraz, che scivola a 6.510 punti dopo averne lasciati per strada 1.000.

Alle loro spalle si piazza Taylor Fritz, stabile al quarto posto con 4.800 punti, mentre Novak Djoković guadagna una posizione e torna in top 5 con 3.850 punti, nonostante una leggera perdita di 50 punti. Casper Ruud, con 3.845 punti, scende di un posto, mentre Andrey Rublev avanza al settimo con 3.430.

Stefanos Tsitsipas rientra in top 10 grazie ai 3.305 punti che lo portano all’ottavo posto, davanti a Daniil Medvedev, che perde tre posizioni e si ferma a 3.280 punti. Chiude la top 10 l’australiano Alex de Minaur con 3.235 punti.

Scorrendo la classifica, Tommy Paul (11°) e Jack Draper (12°) confermano il loro buon momento, mentre Ben Shelton (13°) e Grigor Dimitrov (14°) si scambiano le posizioni. Holger Rune retrocede al 15° posto con 2.620 punti, seguito da Lorenzo Musetti, che rimane stabile al 16°.

Tra gli italiani, Matteo Berrettini continua la sua risalita dopo i quarti di finale a Dubai, consolidando la sua presenza in top 30. Il vero exploit è quello di Luca Nardi, che grazie ai recenti risultati ottiene il suo best ranking, entrando per la prima volta tra i primi 70 al mondo e dimostrando di poter competere ai livelli più alti.

La classifica continua a essere molto competitiva, con diversi cambiamenti a ridosso della top 20. Ugo Humbert, Arthur Fils e Hubert Hurkacz chiudono il gruppo dei primi 22, con il ceco Tomáš Macháč che entra nella lista dei migliori 20 giocatori del mondo con 2.300 punti.

La corsa alla vetta resta apertissima, ma per il momento Sinner mantiene il comando con un vantaggio solido e una continuità che lo rende il riferimento assoluto del circuito. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Ranking e classifica WTA

Aryna Sabalenka continua a dominare la classifica WTA, confermandosi numero uno con 8.956 punti, nonostante una leggera perdita di 120 punti. La bielorussa mantiene un ampio margine su Iga Świątek, che scivola a 6.985 punti dopo aver lasciato per strada ben 1.000 punti.

La giovane Coco Gauff consolida il suo terzo posto con 5.943 punti, pur perdendo 390 punti rispetto alla settimana precedente. Alle sue spalle si piazza Jessica Pegula (5.241 punti), seguita dalla connazionale Madison Keys, che entra in top 5 con 4.614 punti.

L’Italia continua a brillare con Jasmine Paolini, che si trova al sesto posto con 4.398 punti, confermandosi tra le migliori del circuito. La toscana perde 120 punti, ma la sua costanza nei risultati le permette di rimanere tra le prime giocatrici del mondo. Dietro di lei si trova Elena Rybakina (4.328 punti), seguita dalla cinese Qinwen Zheng, che guadagna una posizione e sale all’ottavo posto con 3.770 punti.

Paula Badosa continua la sua risalita e arriva al nono posto con 3.746 punti, superando Emma Navarro, che scende in decima posizione con 3.744 punti, pagando una perdita di 265 punti. La russa Mirra Andreeva (11ª) e Daria Kasatkina (12ª) completano la parte alta della classifica.

Tra le tenniste in crescita, Amanda Anisimova guadagna una posizione e si porta al 17° posto con 2.326 punti, mentre Clara Tauson entra per la prima volta in top 20 con 2.051 punti.

La classifica continua a essere molto competitiva, con distacchi minimi tra le prime posizioni e diverse giocatrici pronte a scalare ulteriormente il ranking. Con la stagione in pieno svolgimento, le prossime settimane saranno cruciali per definire le gerarchie nel circuito femminile. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Come funzionano le classifiche

Il ranking ATP e WTA è il sistema ufficiale che classifica i tennisti professionisti in base ai punti accumulati nelle ultime 52 settimane. Questo sistema riflette le prestazioni dei giocatori nel corso dell’anno, premiando la costanza e i risultati ottenuti nei tornei più importanti.

Ogni competizione assegna un numero di punti proporzionale al suo prestigio. I quattro tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) garantiscono fino a 2.000 punti al vincitore. Seguono i Masters 1000 e i WTA 1000, che assegnano fino a 1.000 punti. I tornei di livello inferiore, come gli ATP/WTA 500 e 250, danno punteggi minori, mentre i Challenger e gli ITF permettono ai giocatori emergenti di scalare la classifica.

Il ranking viene aggiornato ogni lunedì: i punti guadagnati nella settimana precedente vengono aggiunti, mentre quelli ottenuti nello stesso periodo dell’anno precedente vengono rimossi. Ogni giocatore può contare solo i suoi migliori tornei, con un massimo di 19 per gli uomini e 16 per le donne. Questo sistema influenza direttamente la partecipazione ai tornei e la definizione delle teste di serie. Grazie alla sua natura dinamica, il ranking è in costante evoluzione, rendendo ogni torneo decisivo per le posizioni in classifica.

Leggi anche