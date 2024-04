Ramona Zinta, le ultime parole al figlio prima della sparizione

Nelle ultime ore, il caso di sparizione di Ramona Zinta ha svegliato l’attenzione e la preoccupazione della comunità di Taranto. Le ricerche sono in corso per cercare di trovare la donna e capire cosa sia successo. Ora a parlare è il figlio Marcus che ha rivelato le ultime parole della madre prima di scomparire nel nulla. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Chiamate l’ambulanza!”: Malore tra la folla al concerto di Arisa

Leggi anche: Tragico incidente in moto, Giuseppe muore a soli 28 anni

Il caso di Ramona Zinta, scomparsa nel nulla

Ramona Zinta 39enne di origine lettone è scomparsa il 2 aprile dalla città in cui risiede nel Tarantino. Dopo l’allarme dato dal figlio della donna, i carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale hanno messo in moto le ricerche le quali stanno andando avanti da due giorni. Stando a quanto emerso, Ramona è stata avvistata per l’ultima volta nei pressi della pizzeria ‘La Pescarella’ nel comune di Ginosa. Alcuni testimoni riportano di aver visto la 39enne allontanarsi autonomamente da quel luogo e da allora se ne sono perse le tracce. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Crociera da incubo per i passeggeri: “La tempesta ha travolto la nave”

Parla il figlio Marcus

Per il momento non è noto il motivo per cui la donna non abbia fatto ritorno a casa e l’evento è ancora più preoccupante dal momento che ad aspettarla c’era il figlio di lei appena diciottenne. Marcus è stato intervistato dalla trasmissione rai “Chi l’ha visto?” per dare il suo contributo alle ricerche nella speranza di riabbracciare presto sua madre. Il ragazzo ha anche rivelato le ultime parole proferite da Ramona Zinta prima della sua sparizione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva