Wimbledon, quando e dove vedere la storica finale tra Paolini e Krejcikova

Quando gioca Jasmine Paolini. Un risultato storico per l’Italia del tennis e stavolta non arriva dal maschile. Jasmine Paolini è approdata in finale a Wimbledon e adesso sfiderà Barbora Krejcikova, numero 25 del ranking. (Continua…)

Quando gioca Jasmine Paolini la finale di Wimbledon

Jasmine Paolini ha ottenuto un risultato storico, arrivando in finale a Wimbledon. La tennista italiana, adesso numero 7 del ranking, ha battuto in semifinale la Vekic e adesso dovrà vedersela contro Barbora Krejcikova, che in semifinale ha battuto la Rybakina, numero 4 del ranking.

L’incontro tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova andrà in scena domani alle ore 15:00 sul campo centrale e sarà possibile seguirlo in diretta o in streaming sui canali Sky. Tra le due un solo precedente, nel 2018, quando la Krejcikova si impose sulla tennista italiana nelle qualifiche degli Australian Open. Adesso, però, sarà una partita totalmente diversa. La Paolini è cresciuta molto e gioca per vincere.