Musetti in semifinale a Wimbledon. Lorenzo ha fatto un autentico capolavoro, ha sconfitto Taylor Fritz con un punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 3-6, 6-1 e si è qualificato per la sua prima semifinale in carriera a Wimbledon, dove affronterà Novak Djokovic. Musetti ha dimostrato una notevole capacità difensiva nel corso della partita, superando Fritz nella maratona di set. Con questa vittoria, il giocatore di Carrara diventa il terzo italiano dopo Berrettini e Sinner a raggiungere le semifinali di Wimbledon negli ultimi 4 anni.

“Ancora non mi sono reso conto di tutto”, ha dichiarato il tennista italiano subito dopo la vittoria. “Sono molto felice di quello che ho fatto oggi e nel modo in cui ho combattuto fino alla fine. Ho cambiato modo per sviluppare il mio gioco set dopo set. Il quinto è stata la dimostrazione di una grande reazione. Ho giocato il mio miglior tennis questa settimana”, ha proseguito. “In queste settimane non credo abbia fatto differenza il talento, ha fatto la differenza il fatto che mi sono messo in gioco come uomo, come persona e come giocatore”, ha chiosato.

“È il Wimbledon del miracolo italiano. E davvero non c’è altra accezione per raccontare i fatti di questi giorni. Ieri Jasmine Paolini, oggi Lorenzo Musetti. Entrambi semifinalisti. Entrambi autori di un percorso assolutamente impronosticabile alla vigilia”, ha commentato Simone Eterno su Eurosport e non possiamo che essere d’accordo.