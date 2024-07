Jasmine Paolini in finale a Wimbledon, è la seconda Slam consecutiva. E’ tutto vero, la tennista toscana è nella storia e dopo l’impresa di Parigi si ripete sull’erba del torneo più prestigioso al mondo compiendo un’impresa mai riuscita prima ad un Azzurro, donna o uomo che sia.

Jasmine ha compiuto un’impresa straordinaria. Se qualcuno, all’inizio del 2024, avesse osato immaginarlo, forse scherzando, sarebbe sembrato assurdo. E invece è la realtà incredibile che si è materializzata questo pomeriggio a Londra. Prima di questo torneo a Wimbledon, Jasmine non aveva mai vinto una partita qui. Oggi, dopo la semifinale più lunga nella storia del Club di Wimbledon, si è guadagnata un posto nell’atto finale di sabato. Certamente, ha dato tutta se stessa, ogni singola risorsa mentale e fisica.

An instant #Wimbledon classic.



Thank you @DonnaVekic and @JasminePaolini for entertaining us with your skill, passion and heart 💚 pic.twitter.com/JwaAv5p7Ym