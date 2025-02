Meteo, quanto durerà il freddo: la data del ribaltone

Le previsioni meteo per oggi e per gran parte della settimana vedono l’Italia ancora stretta nella morsa del freddo. Le basse temperature sono dovute ad un gelido vortice alimentato da aria artica proveniente dal Polo Nord. A questo si oppone, inoltre, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Il freddo, però, sembra avere i giorni contati. (Continua…)

L’Italia nella morsa del freddo

Il nostro paese si trova ancora nella morsa del freddo. In questi giorni le temperature sono molto basse a causa di un vortice gelido alimentato da un’aria artica proveniente dal Polo Nord. A ciò si oppone un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Come riportano gli esperti di 3B Meteo, le temperature basse e l’alta umidità dell’aria unite a qualche infiltrazione da est comporteranno degli annuvolamenti anche diffusi con un tipo di tempo che sarà spesso grigio per alcune zone e inizialmente anche freddo. L’inverno, però, sembra avere le ore contate. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)