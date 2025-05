Pulmino per disabili prende fuoco nel traffico: paura e veicoli carbonizzati

Tragico incidente nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio 2025, quando un pulmino destinato al trasporto di persone disabili è stato avvolto dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, ma il veicolo è stato completamente distrutto dall’incendio. Le fiamme hanno inoltre danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. I video dell’evento mostrano come il pulmino fosse fermo in una strada stretta, con veicoli su entrambi i lati, complicando ulteriormente le operazioni di spegnimento.

Pulmino per disabili prende fuoco, paura a San Benedetto

Attimi di tensione a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove un bus destinato al trasporto di persone disabili ha preso fuoco. L’incidente si è verificato nella mattina di venerdì 9 maggio, attorno alle 9.45, in Via Trento, una zona frequentata e trafficata. Nonostante l’uso immediato di schiuma antincendio, le fiamme si sono propagate rapidamente, coinvolgendo anche altri tre veicoli.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi la Polizia Locale e i Carabinieri per indagare sulle cause del rogo. Il mezzo apparteneva ai Servizi Sociali del Comune di Grottammare e a bordo si trovavano solo l’autista, un assistente e un giovane disabile, tutti illesi. L’incidente ha causato pesanti disagi al traffico, già appesantito dai lavori stradali e dal mercato settimanale, mandando in tilt la viabilità. Per affrontare l’emergenza, il Comune ha adottato misure sulla gestione del traffico per facilitare il deflusso.

