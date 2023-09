Christian Pulisic e Rafael Leao mettono le ali al Milan in vista del derby di sabato prossimo a San Siro: i due esterni hanno parlato della sfida contro l’Inter. L’americano intervistato da La Gazzetta dello Sport si è detto pronto per la stracittadina ammettendo di sognare di poter mettere a referto un gol o anche un assist “Che è sempre bello”.

Leggi anche: Pu-Gi-Le, il nuovo tridente di Pioli con la stella Leao

Leggi anche: Il derby delle Nazionali: 7 gol tra Milan e Inter

Il capitano della Nazionale a stelle e strisce si è detto fiducioso anche per la vittoria dello Scudetto “Sono arrivati giocatori forti, c’è un grande mix di talento” ha detto sulle colonne della rosea. Grandi attestati di stima anche per due dei nuovi acquisti entrati subito nella formazione titolare di Stefano Pioli: Loftus Cheek “è fortissimo” e Reijnders “un giocatore di altissimo livello” a detta di Pulisic. Sulla gara contro l’Inter l’esterno americano ha anche parlato delle qualità che ha visto nell’Inter, prossima rivale: la difesa è un fiore all’occhiello della squadra di Simone Inzaghi “Difendono bassi e sanno colpire in contropiede” conclude Pulisic. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Rafael Leao esulta dopo aver segnato il gol del raddoppio contro la Roma. (Photo by Antonietta Baldassarre/Insidefoto/LightRocket via Getty Images)

Rafael Leao premiato per il gol più bello del 2022/23

Nella serata di ieri è arrivato l’ennesimo premio individuale per Rafael Leao che, dopo essere stato nominato giocatore più forte della Serie A nel 2021/22, è stato insignito del premio “Gentleman” per il gol più bello della passata annata: il 3-0 siglato al Maradona nella netta vittoria per 0-4 del Milan in casa del Napoli.

“È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E’ un momento particolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore” ha detto il talento portoghese dal palco durante il ritiro del premio.