Pronostico Wydad Casablanca-Al Ain: statistiche e analisi quote

La sfida tra Wydad Casablanca e Al Ain, valida per l’ultima giornata del Gruppo G della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, si presenta come una partita dal sapore malinconico ma carica d’orgoglio. Entrambe le squadre hanno già abbandonato le speranze di qualificazione a causa delle nette sconfitte rimediate contro le corazzate Juventus e Manchester City, ma la gara in programma all’Audi Field di Washington sarà l’occasione per evitare il fondo classifica e chiudere la competizione con una nota positiva.

Statistiche a confronto: Wydad Casablanca leggermente favorito

Nel Gruppo G, la situazione è netta: Juventus e Manchester City guidano a punteggio pieno, mentre Wydad Casablanca e Al Ain restano ferme a zero punti, con differenze reti importanti (-5 per il Wydad, -11 per l’Al Ain). Gli incontri precedenti hanno evidenziato il divario tecnico tra le formazioni africane e asiatiche rispetto alle big europee, con gli emiratini travolti da undici reti in due sole partite e i marocchini che sono riusciti quantomeno a segnare un gol contro la Juventus.

Wydad Casablanca : 2 partite, 0 punti, 1 gol fatto, 6 subiti

: 2 partite, 0 punti, 1 gol fatto, 6 subiti Al Ain: 2 partite, 0 punti, 0 gol fatti, 11 subiti

Le statistiche sottolineano come il Wydad abbia saputo quantomeno contenere gli avversari nei secondi tempi e trovare la via del gol, mentre l’Al Ain ha mostrato una difesa in grande difficoltà, subendo ben undici reti senza mai segnare. La squadra di Amine Benhachem si affida all’estro di Thembinkosi Lorch, già a segno nel torneo, e alla solidità di Nordin Amrabat per provare a chiudere con una vittoria che salverebbe l’onore. Dall’altra parte, l’Al Ain di Vladimir Ivic cercherà almeno il primo gol del torneo, con Soufiane Rahimi chiamato a riscattarsi dopo una fase a gironi deludente.

Le probabilità elaborate dagli esperti vedono il Wydad Casablanca favorito con il 48% di chance di vittoria, mentre il pareggio si attesta attorno al 30% e il successo dell’Al Ain al 22%. Altro dato interessante è la probabilità che entrambe le squadre trovino la rete (64%), con una previsione di risultato finale che vede il Wydad avanti per 3-1.

La partita rappresenta dunque un’occasione per entrambe di chiudere dignitosamente il proprio percorso mondiale e regalare un sorriso ai propri tifosi.

In conclusione, la sfida tra Wydad Casablanca e Al Ain si preannuncia equilibrata, ma con i marocchini leggermente favoriti sia per quanto visto sul campo che per le quote offerte dai principali bookmaker. Le ultime valutazioni vedono la vittoria del Wydad quotata tra 2.35 e 2.40, mentre il segno “Gol” (entrambe a segno) si attesta a circa 1.62. Per chi cerca una quota più alta, la vittoria del Wydad senza subire gol supera anche il 4.25.

Consulta tutte le nostre analisi per restare sempre aggiornato sulle previsioni e sulle statistiche delle principali competizioni internazionali!