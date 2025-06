Pronostico Fluminense-Borussia Dortmund: statistiche e quote

Il Mondiale per Club 2025 si apre con un incontro di alto profilo che vede protagoniste due squadre dalla storia recente molto intensa: la Fluminense, vincitrice della Libertadores 2023, e il Borussia Dortmund, reduce da una stagione di rilancio sotto la nuova guida tecnica. Questo match d’esordio rappresenta una sfida importante per entrambe le compagini, desiderose di lasciare il segno in una competizione che per la prima volta assume questa struttura.

Le statistiche e il percorso recente del Borussia Dortmund

La formazione tedesca arriva all’appuntamento del Mondiale per Club con importanti novità sia in rosa che sulla panchina. Dopo una stagione difficile che li vedeva relegati al decimo posto, il Borussia Dortmund ha cambiato marcia grazie all’arrivo di Niko Kovac come allenatore. Sotto la sua guida, la squadra ha scalato la classifica fino a conquistare un prezioso quarto posto in Bundesliga e la conseguente qualificazione alla Champions League. Tra le operazioni di mercato più rilevanti si segnala l’acquisto di Jobe Bellingham, giovane talento proveniente dal Sunderland e fratello di Jude, oltre alla conferma di elementi chiave come Bensebaini e il riscatto di Yan Couto e Svensson. Nonostante qualche acciaccato, il Dortmund si presenta con una rosa competitiva e motivata a ben figurare.

La Fluminense, dal canto suo, affronta questa sfida in piena fase di ricostruzione dopo una stagione difficile che, comunque, si è chiusa con la salvezza e la vittoria della Copa Sudamericana. Attualmente quinta nel campionato brasiliano, la formazione allenata da Renato Gaucho fa affidamento sull’esperienza di giocatori come il 44enne Fabio in porta e Thiago Silva in difesa. L’unico innesto significativo per il torneo è stato Yeferson Soteldo, attualmente però indisponibile per infortunio. La rosa presenta diverse assenze di rilievo come Cano e Canobbio, ma può contare su giocatori duttili come Jhon Arias e Keno sulle fasce.

Non esistono precedenti ufficiali tra le due squadre, rendendo questo confronto ancora più affascinante. Le probabili formazioni vedono la Fluminense schierarsi con il 4-2-3-1, mentre il Borussia Dortmund opterà per il 3-4-2-1, lasciando spazio anche ai nuovi arrivati.

Secondo i principali operatori del settore, il Borussia Dortmund parte favorito con una quota di 1.56 per la vittoria. Interessante anche il mercato dell’Over 2.5 gol, quotato a 1.65. Questi dati riflettono la maggiore profondità della rosa tedesca e il momento di forma positivo rispetto ai brasiliani, ancora in fase di assestamento dopo la scorsa stagione.

La sfida tra Fluminense e Borussia Dortmund al Mondiale per Club promette spettacolo e incertezza, con i tedeschi favoriti secondo le quote dei bookmaker. Il match sarà un banco di prova sia per il nuovo corso dei brasiliani che per il rilancio dei gialloneri tedeschi. Attenzione alle possibili sorprese, ma i pronostici indicano una leggera preferenza verso il Borussia Dortmund. Segui le nostre analisi per restare sempre aggiornato sulle prossime partite e sugli sviluppi del torneo!