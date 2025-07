Wimbledon 2025: Cobolli – Cilic, ottavi storici per il giovane romano

Inizia la seconda settimana nello slam inglese e per l’Italia è una giornata che ha già scritto la storia: per la prima volta nell’Era Open, tre azzurri si affacciano contemporaneamente ai quarti di finale sui prati dell’All England Club. Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli stanno vivendo un sogno che ha tinte sempre più azzurre. Tuttavia, le insidie non mancano, e di fronte ci sono nomi come Marin Cilic, Ben Shelton e Grigor Dimitrov

Cobolli vs Cilic, lunedì 7 luglio 2025

Un match che entra nella storia italiana.

Cobolli e Cilic assume un sapore ancora più speciale; il romano è uno dei soli tre giocatori (insieme a Sinner e Shelton) ad aver raggiunto gli ottavi senza perdere un set. L’avversario, però, è un nome pesante: Marin Cilic, ex numero 3 ATP e finalista qui nel 2017.

Profilo giocatori

Flavio Cobolli (ATP #24)

Alla sua prima apparizione nella seconda settimana di uno Slam, Cobolli ha già battuto due ex campioni Slam: proprio Cilic nel 2023 a Umago, e Wawrinka. Sta servendo bene, spinge col dritto e affronta il match con entusiasmo e zero pressioni.

In questo torneo ha mostrato solidità mentale e grande capacità di sfruttare le occasioni. Ha già battuto Cilic due volte, entrambe sulla terra, ma ora dovrà farlo sull’erba, dove l’esperienza del croato rappresenta una minaccia ben più concreta.

Marin Cilic (ATP #83)

Cilic, a 36 anni, gioca per entrare nei quarti di uno Slam per la quindicesima volta in carriera. Un traguardo che gli permetterebbe di superare Goran Ivanisevic come croato con più presenze nei quarti Slam e di diventare il primo over 36 a riuscirci a Wimbledon dai tempi di Nikola Pilic.

La sua esperienza su questi palcoscenici è fuori discussione. Ha ancora colpi pesanti, soprattutto al servizio, ma resta l’incognita legata alla tenuta fisica nei match lunghi.

Migliori pronostici

Entrambi i giocatori hanno motivazioni enormi e la partita potrebbe allungarsi, anche per lo stile di gioco solido di Cobolli e la resistenza di Cilic nei momenti chiave. Possibile quinto set.

Cobolli Vincente al quinto, Risultato Set Betting 3-2, in lavagna a quota 5.60 su Eurobet, 5.5 su Netwin e Bet365.