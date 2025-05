Prevost, il significato dello stemma del nuovo Papa

Con l’elezione di Papa Leone XIV, il mondo assiste all’inizio di un nuovo pontificato segnato da simboli ricchi di significato. Dal motto “In Illo Unum” allo stemma personale, fino alla scelta dei paramenti liturgici, ogni dettaglio racconta la visione spirituale e pastorale di Robert Francis Prevost, primo Papa agostiniano della storia. Un messaggio di unità, servizio e tradizione. (Continua dopo le foto)

Il motto “In Illo Unum”: unità nella diversità

Con l’elezione a Papa, il cardinale Robert Francis Prevost, ora Leone XIV, ha scelto un motto che riassume l’essenza del suo ministero: “In Illo unum”, ovvero “In Colui che è Uno, siamo uno solo”. Un’espressione che affonda le sue radici nel commento di Sant’Agostino al Salmo 127 e che riflette l’appartenenza del nuovo Pontefice all’Ordine agostiniano. Il richiamo è alla comunione con Cristo come via per superare le divisioni e realizzare l’unità nella diversità. Il significato teologico è chiaro: solo in Dio l’umanità trova unione autentica. “La vera fraternità nasce nella preghiera e si compie nel servizio”, ha affermato Leone XIV nel suo primo discorso, facendo eco al proprio motto e tracciando una linea di continuità tra spiritualità, dottrina e impegno ecclesiale. (Continua dopo le foto)

Lo stemma di Leone XIV: spiritualità mariana e centralità della Parola

Lo stemma papale scelto da Leone XIV si presenta ricco di simbolismi, con elementi che rivelano le dimensioni spirituali e pastorali del suo pontificato. Diviso in due settori, lo scudo ha a sinistra un giglio bianco su sfondo azzurro: simbolo tradizionale di purezza e innocenza, ma anche chiaro riferimento alla Vergine Maria, molto presente nella spiritualità agostiniana. A destra campeggia il Sacro Cuore di Gesù, trafitto da una freccia e posto sopra un libro chiuso. Un’immagine che richiama il sacrificio redentivo di Cristo e l’autorità della Parola di Dio, ancora tutta da scoprire. L’equilibrio tra cuore e mente, fede e intelligenza, è centrale nella visione agostiniana. “Solo chi ama può comprendere il Vangelo”, ha detto Leone XIV, indicando l’amore come via d’accesso alla verità cristiana.

