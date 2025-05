Meteo, occhio agli eventi estremi: cosa cambia da lunedì

Il fine settimana del 3-4 maggio 2025 si preannuncia all’insegna del caldo, con temperature che raggiungeranno picchi di 30 gradi in diverse regioni italiane. Secondo quanto riportato dal noto meteorologo Giuliacci, l’anticiclone africano influenzerà in particolare la Pianura Padana, le zone interne del Centro, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. In alcune città siciliane, le temperature potrebbero toccare i 33-34 gradi. Dalla prossima settimana, però, potrebbe cambiare tutto. (Continua…)

Assaggio d’estate durante il weekend

Durante il weekend, gli italiani avranno un assaggio d’estate. Come riporta Giuliacci sul suo sito, infatti, il fine settimana si preannuncia all’insegna del caldo con le temperature che raggiungeranno anche picchi di 30 gradi. Queste condizioni climatiche offriranno un assaggio d’estate, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto e momenti di relax. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei cambiamenti meteorologici imminenti. Per la prossima settimana, invece, sono previsti cambiamenti climatici. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)