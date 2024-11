Meteo, arriva una pausa dall’inverno: le previsioni di Sottocorona

Previsioni meteo Italia. Dopo il freddo anomalo dei giorni scorsi, questa settimana nel nostro paese avremo, come rivela il meteorologo Paolo Sottocorona, “giornate più grigie con piogge” e “un aumento delle temperature”. Ci sarà dunque una sorta di pausa dell’inverno e il ritorno ad un clima più autunnale. (Continua…)

Previsioni meteo Italia, le parole di Paolo Sottocorona

Il noto meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona ai microfoni di Fanpage.it ha svelato come saranno le previsioni meteo nel nostro paese per la settimana da poco entrata. Per fortuna avremo una pausa dell’inverno, ma questo coinciderà con il ritorno delle piogge su gran parte del paese. La buona notizia è che le temperature aumenteranno. Il freddo dei giorni scorsi, come rivela anche Sottocorona, era piuttosto “anomalo” e lontano dalla media stagionale. L’esperto ha fatto il punto sulle previsioni meteo di questa settimana. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)