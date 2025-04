Papa Francesco e la santificazione: cosa pensano i cardinali – Papa Francesco sarà santo? Dopo la morte del Santo Padre, tra i fedeli è iniziata a circolare l’idea che Jorge Mario Bergoglio possa un giorno essere proclamato santo. Tuttavia, al momento non si registra nessuna iniziativa ufficiale né petizioni popolari come quelle che accompagnarono la scomparsa del suo predecessore Giovanni Paolo II. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco e la santificazione: cosa pensano i cardinali

Per Bergoglio, almeno per ora, si profila un percorso canonico ordinario, qualora si decidesse di aprire un processo di santificazione. Una procedura lunga, fatta di testimonianze, esami, e presunti miracoli. Ma a differenza del suo predecessore polacco, nessuno sembra voler forzare i tempi. La morte di Karol Wojtyla, nel 2005, provocò un’ondata emotiva senza precedenti. Appena poche ore dopo l’annuncio, piazza San Pietro si riempì di cartelli e striscioni, con l’appello diretto: “Santo subito”. Non fu solo uno slogan: nei giorni seguenti, durante le congregazioni generali che precedettero il Conclave, i cardinali ricevettero una petizione interna per chiedere la canonizzazione per acclamazione. In altre parole: saltare l’intero processo canonico e proclamare la santità per volere popolare. Una mossa che, sebbene mai realizzata in quei termini, diede il via a una procedura straordinaria. (continua a legger dopo le foto)

Benedetto XVI aprì il processo di Giovanni Paolo II prima dei cinque anni

Secondo le regole della Chiesa, il processo di canonizzazione può iniziare non prima di cinque anni dalla morte. Ma nel caso di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI fece un’eccezione e avviò il procedimento con larghissimo anticipo, riconoscendo la portata del sentimento popolare. Dieci anni dopo, nel 2014, fu proprio Papa Francesco a canonizzarlo ufficialmente, celebrando insieme anche la santificazione di Giovanni XXIII. E per Bergoglio?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva