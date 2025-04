Pronostico Spezia-Salernitana: statistiche e analisi quote Serie B

Il campionato di Serie B si avvia verso le battute finali e ogni partita assume un peso determinante sia in ottica playoff sia per chi lotta per la salvezza. La sfida tra Spezia e Salernitana, in programma allo stadio Alberto Picco giovedì 1 maggio, rappresenta uno degli scontri più sentiti di questa trentaseiesima giornata. Entrambe le squadre hanno obiettivi importanti: da una parte i liguri vogliono consolidare la loro posizione, dall’altra i campani cercano punti preziosi per allontanarsi definitivamente dalla zona playout.

Statistiche e stato di forma: Spezia favorito in casa, Salernitana in difficoltà fuori

La partita tra Spezia e Salernitana si preannuncia equilibrata, ma i numeri raccontano una storia ben precisa:

Spezia : nelle ultime 5 partite ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, segnando 6 gol e subendone 5. In casa, il rendimento è decisamente migliore con 2 successi nelle ultime 3 gare e la difesa tra le migliori del campionato.

: nelle ultime 5 partite ha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta, segnando 6 gol e subendone 5. In casa, il rendimento è decisamente migliore con 2 successi nelle ultime 3 gare e la difesa tra le migliori del campionato. Salernitana: 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 5 uscite. Anche i granata hanno segnato 6 reti e ne hanno subite 5, ma il vero problema sono le prestazioni fuori casa: solo 8 punti conquistati lontano dall’Arechi e appena 8 gol realizzati in trasferta.

Nei precedenti dieci incontri tra le due squadre, lo Spezia ha ottenuto 5 vittorie contro le 2 della Salernitana, mentre i pareggi sono stati 3.

Ultimi 5 incontri Spezia Salernitana Vittorie 1 2 Pareggi 3 1 Sconfitte 1 2 Gol segnati 6 6 Gol subiti 5 5

Le quote dei principali bookmaker vedono favorito lo Spezia a 1.97, mentre il successo esterno della Salernitana è quotato fino a 4.75. Il pareggio si attesta a 3.60. Da notare anche le quote per il “no gol” (2.05) e il “gol” (1.85), oltre all’”over 2.5″ (2.03) e “under 2.5” (1.85), con quest’ultima opzione ritenuta più probabile dagli analisti.

Esito finale consigliato : 1X

: 1X Over/Under 2.5 : Under 2.5

: Under 2.5 Risultato esatto suggerito: Spezia 2-0 Salernitana

In conclusione, la sfida tra Spezia e Salernitana promette grande intensità, ma i dati premiano i liguri, forti del fattore campo e di una difesa solida. Le quote favoriscono nettamente i padroni di casa, mentre per i campani la trasferta si preannuncia complessa. Per ulteriori analisi e pronostici sulle prossime giornate di Serie B, consulta le nostre dettagliate previsioni e resta sempre aggiornato sulle ultime novità!