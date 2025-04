Home | Pronostico Bologna Juventus: statistiche e quote in chiave quarto posto

La lotta per il quarto posto in Serie A si fa incandescente con lo scontro diretto tra Bologna e Juventus, protagoniste della 35esima giornata. Con un solo punto a separarle in classifica e la consapevolezza di dover fronteggiare la concorrenza di Roma e Lazio, la sfida promette tensione, equilibrio e grande attenzione tattica. L’esito di questa partita potrebbe risultare determinante per le sorti europee di entrambe le formazioni.

Statistiche recenti e andamento di Bologna e Juventus

Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con alcuni dati interessanti alle spalle:

Bologna ha segnato soltanto 3 gol nelle ultime 5 partite, mostrando una flessione offensiva rispetto ai mesi precedenti.

ha segnato soltanto 3 gol nelle ultime 5 partite, mostrando una flessione offensiva rispetto ai mesi precedenti. Negli scontri con le grandi della stagione (come Napoli , Inter e Atalanta ), i rossoblù hanno comunque mostrato solidità e capacità di ottenere risultati positivi.

, e ), i rossoblù hanno comunque mostrato solidità e capacità di ottenere risultati positivi. La Juventus arriva da due “No Goal” consecutivi e ha registrato tre “Under” nelle ultime quattro gare, a conferma di una fase offensiva non brillante.

arriva da due “No Goal” consecutivi e ha registrato tre “Under” nelle ultime quattro gare, a conferma di una fase offensiva non brillante. La formazione bianconera dovrà inoltre fare a meno di diversi elementi chiave in difesa e dello squalificato Yildiz, situazione che obbliga mister Tudor a scelte obbligate.

La partita si giocherà sapendo già i risultati delle altre contendenti al quarto posto, un dettaglio che potrebbe influire sull’approccio e sulle strategie di gioco da parte di Italiano e Tudor, gli allenatori che nei due precedenti confronti hanno sempre pareggiato.

Analizzando le formazioni probabili:

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Calabria, Lucumì, Beukema, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro Juventus (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; McKennie, Locatelli, K.Thuram, Cambiaso; Weah, N.Gonzalez; K.Muani

Le quote dei principali operatori scommesse riflettono l’incertezza dell’incontro, con grande equilibrio tra le possibili scelte e particolare attenzione all’ipotesi di un pareggio, soprattutto nel primo tempo, dato il recente andamento delle due squadre.

In conclusione, Bologna e Juventus si giocano molto in questa penultima parte di stagione, con la consapevolezza che anche un solo punto potrebbe risultare prezioso per le ambizioni europee. Le statistiche indicano una possibile gara bloccata e con poche reti, ma la posta in palio potrebbe offrire emozioni inattese. Le quote attuali vedono equilibrio tra i segni, con il pareggio leggermente favorito per la prima frazione.

