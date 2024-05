Premier League Manchester City campione per la quarta volta consecutiva. La 38a giornata della Premier League consegna al Manchester City uno storico quarto titolo consecutivo, un’impresa mai riuscita a nessuno prima d’ora. La squadra di Guardiola supera il West Ham per 3-1, rendendosi irraggiungibile per l’Arsenal. I Gunners fanno il loro dovere vincendo 2-1 contro l’Everton, ma finiscono a -2 in classifica.

L’Aston Villa subisce una pesante sconfitta per 5-0 contro il Crystal Palace, mentre il Liverpool chiude la stagione di Klopp con una vittoria per 2-0. Lo United vince contro la squadra di De Zerbi, ma rimane virtualmente fuori dalle competizioni europee: per salvare la stagione, dovrà vincere la FA Cup. Retrocede il Luton.