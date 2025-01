Home | Politica italiana in lutto, si è spento a 82 anni un vero leader

Politica in lutto dopo la scomparsa di un personaggio noto per il suo contributo alla scienza e per il ruolo di primo piano nella politica italiana degli anni Sessanta e Settanta, all’età di 82 anni. La sua vita, intrecciata con gli eventi più complessi del nostro Paese, è stata caratterizzata da militanza, esilio e ritorno alle sue radici.

Si è spento a 82 anni Franco Piperno

Ci lascia a 82 anni, Franco Piperno. Nato il 5 gennaio 1943 a Catanzaro, si laureò in Fisica presso l’Università di Pisa nel 1969. Il suo talento scientifico lo portò a diventare un docente apprezzato, ma il suo nome è maggiormente legato al fervente attivismo politico. Fu tra i fondatori di Potere Operaio, insieme a Toni Negri e Oreste Scalzone, un movimento della sinistra extraparlamentare nato per sostenere le lotte operaie e studentesche contro il sistema capitalistico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva