“Pizzicato con lei”: Jannik Sinner, chi è la nuova presunta fiamma

C’è una nuova presenza femminile al fianco di Jannik Sinner e il gossip esplode. Dopo la chiacchierata rottura con Anna Kalinskaya, il tennista italiano è stato immortalato in dolce compagnia al Monte Carlo Country Club. Le immagini pubblicate in esclusiva da Chi non lasciano spazio a dubbi: sorrisi, abbracci, baci e una certa confidenza che fanno pensare a qualcosa più di un’amicizia. Ma chi è la donna che avrebbe rubato il cuore del campione?.

Prima uscita pubblica: tra baci, abbracci e sguardi complici

Il primo avvistamento ufficiale è avvenuto in un contesto non casuale: il Monte Carlo Country Club, durante gli allenamenti di Sinner in vista del ritorno agli Internazionali. Dopo tre mesi di stop a causa della squalifica per il caso Clostebol, il tennista è tornato in campo e ad accoglierlo sugli spalti c’era proprio lei: Lara Leito, modella russa di 31 anni, con un passato sentimentale decisamente noto, seduta a fare il tifo per lui. Non è passata inosservata la sua vicinanza al team dell’atleta: secondo il settimanale Chi, Lara si sarebbe persino alzata dalla tribuna per salutare cordialmente l’entourage di Jannik, mostrando una certa “familiarità”.

Ma il dettaglio che ha fatto scattare l’allarme gossip è arrivato a fine sessione: un abbraccio e un bacio, immortalati dai fotografi, che sembrano confermare l’inizio di un legame romantico. Dopo l’allenamento, i due si sono diretti al ristorante del circolo e, una volta usciti, si sono allontanati insieme a bordo della supercar del tennista. Poco dopo, in centro città, un nuovo bacio prima di salutarsi ha suggellato il momento, finendo dritto sotto i riflettori.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva