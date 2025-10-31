Pisa e Lazio lottano ma non passano: pari senza reti, toscani ancora senza vittorie

Finisce 0-0 tra Pisa e Lazio alla Cetialar Arena, in una sfida che lascia sensazioni contrastanti. I toscani, ancora senza vittorie e senza gol in casa, portano a casa un altro punto dopo quello pesantissimo con il Milan, ma pagano la scarsa precisione sotto porta. La squadra di Sarri, invece, fa un passo indietro dopo il successo con la Juventus, e delude soprattutto in un secondo tempo sotto tono.

Il primo tempo è di marca laziale, con i biancocelesti che mantengono il possesso palla e costruiscono due occasioni nitide: un sinistro potente di Basic, deviato da Semper sul palo, e un tiro debole di Isaksen servito da Zaccagni dopo una bella verticalizzazione di Cataldi.

Il Pisa di Gilardino, schierato con un inedito 3-4-2-1, soffre inizialmente il palleggio avversario ma si difende con ordine. Le uniche fiammate arrivano da Cuadrado, vivace e ispirato, che serve un ottimo pallone a Touré, il quale però spreca malamente da pochi passi.

Nella ripresa il copione cambia. Sarri toglie Dia e inserisce Pedro, poi perde Gila per un problema intestinale, mentre Gilardino rimescola le carte: dentro Calabresi, Leris e soprattutto Moreo, che garantisce peso e presenza offensiva. Il Pisa cresce, alza il baricentro e spinge con convinzione, trascinato dal pubblico.

La chance più grande capita proprio a Moreo, che svetta di testa su cross di Angori, ma trova un grande Provedel a negargli la gioia del gol. La Lazio si chiude, fatica a ripartire e lascia troppo solo Pedro davanti. Nel finale, lo spagnolo prova a inventare qualcosa da posizione defilata, ma la sua conclusione è controllata da Semper.

Per il Pisa resta l’amaro in bocca per un’altra buona prestazione senza gol, mentre la Lazio esce con un punto che non migliora la sua classifica e conferma le difficoltà che incontra quando gioca lontano dall’Olimpico.

