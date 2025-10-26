La Juventus crolla, la Lazio di Sarri sorride e si rialza: Tudor in bilico

Una Juventus confusa e poco incisiva cade all’Olimpico contro una Lazio più concreta e ordinata, che vince 1-0 grazie al gol di Toma Basic dopo appena nove minuti. Il match, povero di spettacolo e ricco di errori, regala a Maurizio Sarri una vittoria importante, mentre per Tudor restano le solite difficoltà in fase offensiva. E ora il Mister bianconero rischia davvero di saltare.

#SerieA 🇮🇹 | L'OLIMPICO IN FESTA: LA LAZIO METTE KO LA JUVE ⚪️🔵



La squadra di #Sarri conquista 3 punti d'oro nella Capitale grazie alla rete di #Bašić, che porta la #Lazio nella Top 10.

La #Juventus non vince da 8 partite. 🦅 pic.twitter.com/iUEfhb7cCe — CORNER (@zonacorner_) October 26, 2025

La partita si accende subito. Dopo un avvio in cui la Juve prova a sorprendere con McKennie e Vlahovic, è la Lazio a colpire: al 9’, su un rinvio sbagliato di Perin, David regala palla a Cataldi, che serve Basic. Il sinistro del croato, deviato da Gatti, finisce in rete. È l’1-0 che indirizza la gara.

La Juve tenta di reagire ma fatica a creare occasioni pulite: Vlahovic non trova la porta di testa, Cambiaso sbaglia mira da posizione favorevole, e Conceiçao spreca una buona chance cercando un dribbling di troppo. La Lazio, più attenta e compatta, chiude bene gli spazi e prova a ripartire con Isaksen e Guendouzi.

Nella ripresa Tudor cambia modulo passando a un 4-2-3-1 offensivo con Yildiz largo a sinistra e Conceiçao a destra, ma la musica non cambia. La Juve colpisce una traversa con Vlahovic, poi Provedel neutralizza i tentativi di Locatelli e Thuram.

Juventus all’inferno, Lazio in Paradiso

La Lazio invece resta pericolosa in contropiede: Isaksen sfiora il raddoppio al 79’ e Pedro manda di poco fuori all’82’. Nel finale, i bianconeri provano l’assalto, ma senza idee né precisione.

Con questo ko, la Juventus mostra ancora limiti strutturali: poca intensità, errori tecnici e le punte che sembrano sprofondare in una crisi senza fine. Tudor dovrà lavorare molto per ridare convinzione e fluidità a una squadra che, nonostante il possesso palla, non riesce mai a essere realmente pericolosa.

La Lazio, invece, festeggia una vittoria meritata e ritrova la fiducia dei suoi tifosi che, dopo settimane di tensione, tornano a sorridere almeno per una sera.

Leggi anche: