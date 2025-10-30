Sassuolo, colpo importante a Cagliari: decidono Laurienté e Pinamonti

Il Sassuolo ritrova la vittoria con una gara di sostanza al “Domus Arena” di Cagliari, imponendosi 2-1 al termine di una partita intensa, caratterizzata dalla pioggia e decisa da tre gol nella ripresa. Le reti di Laurienté e Pinamonti regalano così 3 punti preziosi alla squadra di Fabio Grosso.

Il primo centro stagionale di Seba Esposito non basta al Cagliari di Pisacane, che incassa la quarta partita consecutiva senza vittorie. Il campo pesante ha condizionato il primo tempo, rendendo complicata ogni trama di gioco.

Il Cagliari, schierato con il 3-5-2, ha provato a spingere sulla corsia sinistra con Idrissi e Folorunsho, mentre il Sassuolo, orfano di Berardi, ha faticato a trovare sbocchi offensivi nonostante la velocità di Volpato e Laurienté. L’unico sussulto della prima frazione è arrivato da Esposito, bravo a segnare dopo una sponda di Borrelli, ma partito in fuorigioco.

La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Sassuolo deciso a prendere l’iniziativa. Al 54’, Laurienté ha disegnato una parabola perfetta dal limite che ha sorpreso Caprile per l’1-0. Il Cagliari ha reagito con carattere, colpendo una traversa con Zappa, ma la squadra di Grosso ha colpito ancora.

Sassuolo, a Cagliari una vittoria importante

Al 63’, una splendida azione corale tra Laurienté e Volpato ha liberato Pinamonti in area: finta, sterzata e sinistro secco sul primo palo per il 2-0. Pisacane ha provato a cambiare inserendo Gaetano, Felici e poi Pavoletti, e la mossa ha prodotto effetti: proprio Felici ha servito un bell’assist a Esposito, che con freddezza ha battuto Consigli per il 2-1, riaccendendo le speranze sarde.

Il finale è stato combattuto, con Luvumbo spostato a destra per aumentare la spinta offensiva, ma la difesa emiliana ha retto con ordine fino al triplice fischio di Pairetto. Il Sassuolo si porta così a metà classifica, mentre il Cagliari deve fare i conti con una serie negativa che rischia di pesare sul morale e sulla classifica. Per Grosso, invece, una vittoria di grande valore.

