Juventus e Spalletti, durissimo l’opinionista: “Un contratto non degno”

Juventus, otto mesi per un allenatore che ha vinto tutto, ha segnato un’epoca e che, piaccia o no, resta tra i tecnici più apprezzati del calcio italiano. Luciano Spalletti si siede oggi sulla panchina bianconera, ma lo fa con un contratto “a obiettivo” fino a giugno, un accordo che lascia perplessi molti addetti ai lavori.

Non è un dettaglio da poco: per un club che predica pianificazione, affidare il rilancio a un allenatore del suo calibro per così poco tempo suona come una contraddizione, quasi un azzardo. I tifosi lo sanno e lo dicono apertamente: entusiasmo sì, ma anche molti dubbi.

A sottolinearlo con forza è stato Sandro Sabatini, intervenuto a Pressing dopo l’annuncio ufficiale: “Mi sembra che si stia sottovalutando, e lo dico sperando di sbagliarmi, il trauma della Nazionale. Se lo sta togliendo di dosso solo ora, spero se lo sia tolto. Vuole andare a tutti i costi alla Juventus con un contratto che non fa tanto onore alla sua storia: a 67 anni Spalletti accetta otto mesi di contratto?”.

Un’osservazione diretta, che tocca il punto dolente: Spalletti arriva da un’esperienza azzurra finita male e da un periodo personale complesso, e si ritrova ora a gestire una squadra da rimettere in carreggiata, con una tifoseria spaccata tra chi vede in lui un “traghettatore di lusso” e chi sogna il colpo di genio dell’uomo giusto al momento giusto.

Certo, il carisma e la competenza del tecnico di Certaldo non si discutono. Ma la formula contrattuale lascia perplessi molti juventini, che si chiedono se davvero si possa costruire qualcosa in pochi mesi, per di più con una rosa in piena transizione. Per ora Spalletti avrà dalla sua l’effetto novità e la voglia di riscatto, ma in casa Juve la parola “pazienza” non è mai stata di moda. E otto mesi, nel mondo bianconero, passano in un lampo.

