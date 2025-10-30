Spalletti firma oggi, per la Juventus sarà rivoluzione: cos’ha in testa l’ex Ct azzurro

La nuova Juventus di Luciano Spalletti sta per partire ufficialmente. Il tecnico toscano ha varcato questa mattina i cancelli della Continassa, dove firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri fino a giugno, con una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. una formula che ad alcuni ha fatto storcere il naso, ma la società ha deciso così.

.@juventusfc, Spalletti è arrivato alla Continassa pic.twitter.com/WhcHKDevZ2 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 30, 2025

La prima domanda che circola da giorni è inevitabile: come giocherà la Juve di Spalletti? Il tecnico non è mai stato un integralista: ha alternato la difesa a tre e a quattro nella sua carriera, adattando il modulo alle caratteristiche dei giocatori.

Con Roma, Inter e Napoli ha privilegiato il 4-2-3-1 o il 4-3-3, due sistemi che restano anche oggi le opzioni più probabili. In questa fase iniziale dovrà fare a meno di Bremer e Cabal, entrambi fuori ancora per qualche settimana, ma l’idea di base resta quella di un calcio verticale, aggressivo e organizzato. (continua dopo la foto)

C’è un principio che accomuna tutte le squadre di Spalletti: la concentrazione in campo e il ruolo del regista. Il primo aspetto è mentale, e riguarda la convinzione di poter imporre il proprio gioco sempre e comunque. Il secondo porta alla la necessità di trovare un giocatore chiave per dare equilibrio e ritmo. Nelle sue precedenti esperienze in questo ruolo si sono alternati Pjanic, Brozovic e Lobotka.

Alla Juve forse toccherà a Manuel Locatelli, che Spalletti non aveva convocato per l’ultimo Europeo perché “un po’ troppo conservativo per dove sta andando il ruolo”. Ora le loro strade si incrociano di nuovo, e sarà interessante capire se l’ex Milan sarà l’uomo giusto per ripartire. Magari “alla De Rossi”, per citare il modulo che Spalletti adoperava alla Roma

Qualsiasi sistema scelga l’ex Ct azzurro – 4-2-3-1 o 4-3-3 – il centrocampo sarà il motore della squadra. Con due mediani, Spalletti punterà su Locatelli e Thuram, coppia che può garantire equilibrio e dinamismo. In un eventuale 4-3-3, invece, l’italiano si piazzerà davanti alla difesa, con Thuram e Koopmeiners come mezzali.

Proprio Koopmeiners è uno dei giocatori che potrebbero beneficiare di più del cambio di guida tecnica: Spalletti lo aveva già chiesto ai tempi del Napoli. Occhio anche a McKennie, che può tornare utile per la sua capacità d’inserimento. Il tecnico lo apprezza per la sua energia e per la duttilità tattica, qualità fondamentali nel suo calcio a ritmi alti. (continua dopo la foto)

GENOVA, ITALY – AUGUST 31: Dusan Vlahovic of Juventus celebrates at the end of the match of the Serie A match between Genoa CFC and Juventus FC at Luigi Ferraris Stadium on August 31, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

In avanti, l’unico davvero intoccabile sembra essere Kenan Yildiz. Il turco, sempre più centrale nel progetto bianconero, partirà da sinistra nel tridente, con Conceicao dall’altra parte e Vlahovic al centro. Il serbo, reduce da una grande prova contro l’Udinese, appare oggi in vantaggio su David e Openda, con quest’ultimo utilizzabile anche da esterno.

Resta da capire se la rosa attuale, che conta solo tre veri esterni offensivi, potrà sostenere il tridente per l’intera stagione. Zhegrova è ancora un’incognita e il turnover sarà inevitabile, considerando gli impegni ravvicinati.

Da domenica sera, con la sfida dello Zini contro la Cremonese, i primi dubbi inizieranno a dissolversi. Spalletti non promette rivoluzioni immediate, ma ha le idee chiare: vuole una Juve offensiva, capace di pressare e di costruire e comandare il gioco. È iniziata ufficialmente l’era Spalletti, e a Torino si respira già aria di cambiamento.

Leggi anche: