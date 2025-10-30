Milan, allarme per Leao: potrebbe saltare la Roma

Milan, l’infermeria è sempre al lavoro. C’è chi rientra, chi prova a stringere i denti e chi rischia di fermarsi. L’ultimo allarme riguarda Rafael Leao, sostituito nell’intervallo contro l’Atalanta e ora alle prese con un’infiammazione all’anca che tiene tutti col fiato sospeso. Gli esami hanno escluso lesioni, ma il fastidio resta: per un giocatore che vive di accelerazioni e scatti, anche un piccolo dolore può diventare decisivo.

Leao farà di tutto per esserci contro la Roma, ma il tempo non è un alleato: la settimana corta e la delicatezza della zona colpita lasciano più di un dubbio. Le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, con la decisione finale attesa tra venerdì e sabato.

Dalla sua parte c’è la voglia di non fermarsi proprio adesso: da quando è tornato titolare in campionato ha segnato tre gol in tre partite, numeri che raccontano meglio di qualsiasi analisi il peso che ha nel gioco rossonero.

Se Leao dovesse alzare bandiera bianca, Allegri (che spera ancora nel recupero lampo) avrà due opzioni: Loftus-Cheek, più pronto e fisicamente solido, o Nkunku, ancora alla ricerca del ritmo migliore. Entrambi sono entrati nella ripresa contro l’Atalanta: l’inglese ha dato più equilibrio, il francese può offrire imprevedibilità. In avanti c’è anche un piccolo allarme Gimenez, uscito malconcio per un colpo alla caviglia.

Notizie miste anche dalla difesa. Fikayo Tomori ha terminato la gara di Bergamo ma con qualche acciacco: nessuna lesione, ma condizione fisica non ottimale. Dovrà essere monitorato fino al week-end. In compenso, Estupinan è tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione, così come Jashari, che rivede il campo dopo settimane difficili.

Un sorriso, finalmente, arriva da Pulisic e Rabiot. Entrambi sono sulla via del recupero e vogliono forzare i tempi: difficile vederli titolari già contro la Roma, ma non è un’ipotesi da scartare del tutto per Parma. Il Milan, insomma, resta appeso ai cerotti, ma la voglia di reagire non manca. In attesa di capire se Leao riuscirà a scattare ancora — non solo sull’erba, ma anche nel cuore dei tifosi che lo aspettano.

