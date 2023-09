Pioli: “Milan-Lazio partita di alto livello”

Stefano Pioli, mister del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico rossonero ha elogiato l’avversario e ha commentato il momento della sua squadra, che è in testa alla classifica assieme all’Inter.

Pioli ha definito Milan-Lazio una partita di alto livello, tra due squadre che hanno qualità e ambizioni. Ha sottolineato l’importanza di essere concentrati e determinati, per cercare di fare risultato e di confermare il buon momento. Ha poi lodato il lavoro di Sarri sulla panchina biancoceleste, che ha dato una nuova identità e un nuovo gioco alla squadra. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Stefano Pioli riflette su come cambiare il Milan in campo (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)

Adli è pronto

Pioli ha parlato anche di alcuni singoli, a partire da Adli, che ha debuttato con un gol contro il Cagliari. Il mister ha detto che il francese è pronto a giocare e che ha dimostrato carattere e personalità. Ha poi aggiornato sulle condizioni di Maignan e Theo Hernandez recuperati e a disposizione. Ha infine confermato la presenza di Giroud dal primo minuto.

Pioli ha concluso la conferenza stampa ringraziando i tifosi per il loro sostegno e dicendo di sentirsi orgoglioso di allenare il Milan. Ha aggiunto che la squadra vuole continuare a crescere e a migliorare, senza guardare la classifica ma solo le prestazioni.