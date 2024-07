Pioli Al Ittihad. L’ex tecnico del Milan ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra. Come riporta l’esperto Fabrizio Romano, Stefano Pioli allenerà l’Al Ittihad, club dell’Arabia Saudita dove militano tra gli altri Karim Benzema e Ngolo Kante. (Continua…)

Pioli Al Ittihad: contratto di tre anni

“Stefano Pioli – Al Ittihad: Here we go!”, così l’esperto Fabrizio Romano ha annunciato l’accordo tra l’ex tecnico del Milan e il club arabo di Karim Benzema e Ngolo Kante. Pioli avrebbe trovato un accordo per tre anni con l’Al ittihad. Al momento, però, non si conoscono ancora le cifre che percepirà il tecnico per tre anni.

L’ex allenatore del Milan subentrerà a Marcelo Gallardo, esonerato in questi giorni dopo che non è riuscito a dare continuità alla vittoria nel campionato della scorsa stagione. Adesso si attendono solo le firme sul contratto. Per Stefano Pioli si tratterebbe della prima esperienza all’estero. Il 7 agosto potrebbe esordire in amichevole contro l’Inter.