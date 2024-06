Calcio. Calciomercato, il Como neopromosso in A sogna in grande: i nomi nel mirino. Il calciomercato è entrato nel vivo e anche le neopromosse si stanno muovendo nel migliore dei modi per regalare ai loro tifosi una rosa competitiva per la Serie A. Con un patrimonio stimato da 48 miliardi di dollari, i tifosi e non solo del Come possono sognare in grande. Hummels, Sergio Ramos poi Varane sono solo alcuni dei grandissimi nomi accostati al club lariano, svincolati di lusso o in cerca di un ultimo capitolo di una straordinaria carriera. I nomi accostati al Como sono di altissimo livello e avere tra panchina e società personaggi come Fabregas e Henry può aiutare, ma se a conti fatti l’unico acquisto è quello di Belotti dalla Roma, le idee non mancano. (Continua a leggere dopo le foto)

Al momento, come riportato da SportMediaset, lo stesso Fabregas è più che coi piedi per terra alla prima esperienza in Serie A e da neopromosso: “Non abbiamo soldi per prendere giocatori come Ramos e Modric. Grandi nomi? Arriverà il giocatore che pensiamo vada bene per la squadra, non spenderemo per il gusto di farlo. Non voglio il classico giocatore che viene qua a prendere soldi e non lavorare”. Per la porta si fa il nome di Karius, anche se il profilo più vicino è quello di Audero dopo l’ultima stagione all’Inter con Pau Lopez sullo sfondo. In difesa, il ds Ludi sta lavorando con il Como per vestire di azzurro Dossena del Cagliari. A centrocampo, la certezza è il riscatto di Braunoder dall’Austria Vienna, il secondo colpo ufficiale dopo Belotti. Piace Tessmann del Venezia, ma anche Sensi è una pista che intriga. Infine l’attacco non si fermerà al Gallo Belotti. Da monitorare la situazione di Wissam Ben Yedder del Monaco, anche lui a scadenza.