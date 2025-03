Pietro Genuardi e la malattia, l’ultimo messaggio da brividi

Pietro Genuardi malattia. È morto all’età di 62 anni il celebre attore Pietro Genuardi, noto soprattutto per alcuni ruoli in fiction di grande successo come “Centovetrine” e “Il Paradiso delle signore”. Genuardi era malato da tempo e il suo ultimo messaggio pubblicato sui social è veramente da brividi. (Continua…)

È morto all’età di 62 anni l’attore Pietro Genuardi. Era noto soprattutto per i suoi ruoli nelle fiction di successo come “Centovetrine” e “Il paradiso delle Signore”. Si è spento a causa dell’aggravarsi della grave malattia di cui era affetto da tempo. Proprio pochi mesi fa, infatti, sui suoi canali social aveva annunciato di essere malato e di aver iniziato un ciclo di chemioterapie. Ha lottato fino alla fine, ma poi ha dovuto arrendersi. (Continua…)

