“Il Dna non è il tuo”: caso Paganelli, la reazione di Dassilva insospettisce

Pierina Paganelli news. L’indagine sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, sta assumendo sviluppi cruciali. Le indagini non hanno ancora portato a un nome definitivo per l’assassino, ma al centro dell’attenzione c’è Louis Dassilva, ex vicino della Paganelli al momento iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Tra le prove raccolte dalle forze dell’ordine, vi sono diverse intercettazioni telefoniche che coinvolgono Dassilva e sua moglie, Valeria Bartolucci. (Continua…)

Il caso Pierina Paganelli

Lo scorso ottobre, Pierina Paganelli, 78 anni, è stata brutalmente assassinata con alcune coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino, a Rimini. La donna, appartenente alla comunità dei Testimoni di Geova, era appena tornata da un incontro. Il suo corpo privo di vita è stato ritrovato il giorno seguente nel garage della sua abitazione dalla nuora, Manuela Bianchi. Dopo circa otto mesi di indagini, Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante della nuora, è stato iscritto nel registro degli indagati e successivamente arrestato. Secondo gli inquirenti, il movente dell’omicidio sarebbe legato alla relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela. Il caso resta ancora aperto e nelle ultime ore sarebbero emerse alcune intercettazioni telefoniche tra Dassilva e la moglie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)