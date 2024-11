Pier Silvio Berlusconi, il figlio è già un campione: le immagini fanno il giro del web

Pier Silvio Berlusconi sostiene il figlio Lorenzo in tutto e per tutto. Lo scorso weekend era con lui in Liguria, dove il giovane ha gareggiato, vincendo. Il padre lo ha seguito dall’inizio alla fine, con emozione e preoccupazione al tempo stesso. Pier Silvio ha stretto mani, si è fermato a parlare con tutti e ha concesso qualche selfie, fiero del suo primogenito. (Continua dopo le foto)

Pier Silvio Berlusconi, chi è il figlio Lorenzo

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono legati da oltre 20 anni. La coppia ha due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Silvia e Pier Silvio parlano raramente della propria vita privata. Qualche mese fa, Silvia Toffanin ha nominato la figlia a Verissimo. "Mi dice che sono pesante", si è lasciata sfuggire parlando con Enrico Papi.

Lorenzo Berlusconi campione di boxe a Genova

Lorenzo Berlusconi ha vinto la finale del Kombat Tour al Palasport della Fiumara a Genova, battendo sul ring Fortunato Angelo da Eboli. Il primogenito di Pier Silvio è così diventato campione di giornata nella sua categoria boxe contatto leggero. Non è la prima volta che il giovane vince un campionato di boxe. “Gli sport da combattimento vanno tenuti in alta considerazione perché sono veicoli di valori importanti come sacrificio e umiltà. Se fatti nella maniera giusta sono tra gli sport più formativi”, aveva detto Pier Silvio la scorsa primavera. Anche questa volta, il padre di Lorenzo era lì per sostenerlo.

