Perisic ha fatto crack: stagione finita

Cattiva notizia per il Tottenham e per Ivan Perisic. Il croato ex Inter si è infortunato gravemente al ginocchio destro durante un allenamento senza contatto con gli Spurs. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore, che richiederà un intervento chirurgico e un lungo stop. La sua stagione 2023-24 è probabilmente già compromessa.

L’infortunio è avvenuto lunedì, quando Perisic si stava preparando per la partita di Champions League in programma mercoledì. Il Tottenham ha comunicato la notizia con un breve comunicato sul suo sito ufficiale, augurando al giocatore una pronta guarigione. Anche l’Inter, suo ex club, ha espresso la sua vicinanza a Perisic con un messaggio sui social: “In bocca al lupo Ivan, ti aspettiamo presto in campo”. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Perisic arriva allo stadio per disputare la sfida valevole le qualificazioni ad Euro 2024 contro l’Armenia

Perisic, 34 anni, era arrivato al Tottenham a parametro zero la scorsa estate, dopo sei stagioni all’Inter (con una parentesi al Bayern Monaco nel 2019-2020). Con la maglia degli Spurs aveva collezionato 50 presenze, segnando un gol e fornendo 14 assist. In questa stagione era stato impiegato in tutte le prime sei partite di Premier League, ma sempre partendo dalla panchina. Nell’ultima sfida contro lo Sheffield, era stato decisivo calciando il corner che aveva portato al gol del pareggio di Richarlison.

Il futuro potrebbe essere altrove

Ora, il suo futuro al Tottenham è in dubbio, visto che il suo contratto scadrà alla fine di questa stagione. Da capire anche se potrà essere disponibile per i prossimi Europei con la Croazia, che si giocheranno nel giugno del 2024. Un infortunio devastante per Perisic, che dovrà affrontare una lunga riabilitazione per tornare a calcare i campi da calcio.