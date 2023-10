Home » Pensioni, maxi assegno in arrivo a dicembre: ecco per chi

Arriva una novità per le pensioni dicembre. Oltre all’assegno mensile e alla tredicesima, è possibile che molti pensionati possano ricevere un bonus e un conguaglio legati alla rivalutazione effettuata all’inizio del 2023. Mentre inizialmente era previsto per novembre, ora sembra che questo aggiornamento finanziario verrà effettuato a dicembre, proprio in tempo per le spese natalizie.

Conguaglio di dicembre e la rivalutazione

Il conguaglio di dicembre rappresenta un adeguamento delle pensioni basato sulla rivalutazione effettuata all’inizio dell’anno. Tuttavia, a differenza degli anni precedenti, questa volta verrà effettuato un ricalcolo considerando il tasso di rivalutazione definitivo stabilito dall’Istat per il 2022, anziché quello provvisorio utilizzato dall’Inps all’inizio del 2023. Questa differenza è significativa, poiché il tasso definitivo (8,1%) è superiore a quello provvisorio (7,3%) utilizzato per l’indicizzazione delle pensioni. Ciò significa che molte pensioni subiranno un aumento.

Pensioni dicembre: simulazioni e percentuali di aumento

Il conguaglio riguarderà principalmente le pensioni che non superano di 4 volte il trattamento minimo (circa 2.100 euro). Queste pensioni possono essere adeguate al 100% al tasso di rivalutazione definitivo. Tuttavia, al di sopra di questa soglia, verranno applicate percentuali di adeguamento decrescenti:

Tra 2.101,53 e 2.626,90 euro: 85% del tasso, con un aumento dello 0,68%

Tra 2.626,91 e 3.152,28 euro: 53% del tasso, con un aumento dello 0,424%

Tra 3.152,29 e 4.203,04 euro: 47% del tasso, con un aumento dello 0,376%

Tra 4.203,05 e 5.253,80 euro: 37% del tasso, con un aumento dello 0,296%

Oltre i 5.253,81 euro: 32% del tasso, con un aumento dello 0,256%

Arretrati e bonus

Il ricalcolo delle pensioni verrà effettuato a partire da gennaio 2023, comportando non solo un adeguamento dell’assegno di dicembre, ma anche il contestuale accredito degli arretrati per 11 mensilità. Questo significa che i pensionati riceveranno non solo una pensione leggermente più alta a dicembre, ma anche un importo retroattivo per gli undici mesi precedenti. Oltre al conguaglio, a dicembre i pensionati riceveranno la tredicesima, ma anche un bonus, a condizione di soddisfare determinati requisiti. L’importo lordo della tredicesima per i pensionati è pari a 1/12 per ogni mese di pensionamento effettivo nell’anno di riferimento. Tuttavia, è importante notare che l’importo netto potrebbe essere leggermente più basso a causa di una tassazione svantaggiosa.

Un bonus di 154,94 euro potrebbe essere riconosciuto ai titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di altre forme pensionistiche, a condizione che il loro importo annuo lordo non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che nel 2023 è pari a 7.328,62 euro. Per ottenere questo bonus, i pensionati devono soddisfare il requisito economico stabilito dalla legge.