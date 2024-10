“Pensa di essere Jackie Chan”. Il difensore Marco Curto squalificato per 10 giornate per questa frase detta a un avversario

Marco Curto, difensore del Como attualmente in prestito al Cesena, ha ricevuto una squalifica di dieci giornate, successivamente ridotte a cinque, a causa di un presunto comportamento discriminatorio nei confronti di un avversario durante un’amichevole estiva tra il Como e il Wolverhampton. L’incidente è avvenuto a Marbella, in Spagna, lo scorso luglio.

🚨 Cesena’s Marco Curto has been suspended for 10 matches by FIFA after he compared South Korean player Hen-Chen Hwang to Jackie Chan. 😳



FIFA have also mandated him to undergo education training in the fight against racism. pic.twitter.com/qd1koqfpwf