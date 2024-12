Nonostante abbia trovato la sua consacrazione lontano dalla città natale, Pasquale Mazzocchi è rimasto profondamente legato a Napoli. La sua storia personale e calcistica è indissolubilmente intrecciata con le sue radici partenopee.

La partenza da Benevento

La formazione calcistica di Pasquale Mazzocchi inizia ufficialmente con il Benevento. É in questo periodo che Pasquale dimostra una predisposizione naturale per il ruolo di esterno, combinando velocità, resistenza e una spiccata abilità nel dribbling.

Dopo gli anni nel settore giovanile del Benevento, Mazzocchi fa il salto nel calcio professionistico partendo dal basso. La sua prima esperienza significativa arriva con il Foggia, in Serie C, dove inizia a farsi un nome grazie alle sue prestazioni dinamiche e alla capacità di interpretare il ruolo di esterno con grande intensità. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

NAPLES, ITALY – NOVEMBER 15: Pasquale Mazzocchi of Napoli during a training session on November 15, 2024 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Con il Foggia, Mazzocchi contribuisce alla conquista della promozione in Serie B nella stagione 2016-2017, una tappa cruciale nella sua carriera. Il suo stile di gioco aggressivo e la capacità di fornire assist decisivi lo rendono fin da subito uno degli uomini chiave della squadra pugliese. Dopo il Foggia, arriva il trasferimento al Parma, dove ha l’opportunità di misurarsi con un livello di competizione ancora più alto.

Al Parma, Mazzocchi continua la sua crescita, diventando un giocatore sempre più completo. Tuttavia, non sempre trova lo spazio che avrebbe desiderato in prima squadra, cosa che lo spinge a cercare nuove opportunità per mettersi in mostra.

Un napoletano alla Salernitana

Il cambiamento nella carriera di Pasquale Mazzocchi arriva con il trasferimento alla Salernitana nel 2021. Nel club granata, Mazzocchi trova l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. L’allenatore e i compagni di squadra riescono a valorizzare le sue caratteristiche, affidandogli un ruolo fondamentale sulla fascia.

Alla Salernitana, Mazzocchi diventa rapidamente un pilastro della squadra. La sua capacità di percorrere instancabilmente la fascia, offrendo soluzioni sia in fase difensiva che offensiva, lo rende indispensabile. Nella stagione 2021-2022, il suo contributo è decisivo per il raggiungimento di una salvezza insperata in Serie A, culminata con una serie di prestazioni memorabili nelle ultime giornate. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

L’impatto di Mazzocchi non è stato solo tecnico, ma anche caratteriale. In campo, si distingue per il suo spirito combattivo e per la grinta, caratteristiche che molto apprezzate dalla tifoseria.

Caratteristiche tecnico-tattiche

Pasquale Mazzocchi è un giocatore moderno, capace di interpretare il ruolo di esterno in diversi sistemi di gioco. Che si tratti di un 4-3-3 o di un 3-5-2, il laterale napoletano offre una combinazione di velocità, tecnica e resistenza che lo rendono un’arma preziosa per qualsiasi allenatore.

In fase offensiva, Mazzocchi si distingue per la sua abilità nel dribbling e per i suoi cross precisi, che spesso si trasformano in assist per i compagni. La sua capacità di saltare l’uomo è uno dei suoi tratti distintivi, e il suo mancino preciso lo rende pericoloso anche sui calci piazzati. (CONTINUA DOPO IL VIDEO)

Dal punto di vista difensivo, Mazzocchi ha mostrato una crescita costante nel corso degli anni. Se inizialmente era considerato un giocatore prevalentemente offensivo, ha saputo migliorare il suo posizionamento e la sua capacità di leggere le situazioni di gioco, diventando un esterno completo.

Il coronamento di un sogno

Nel corso dell’estate del 2023, Pasquale Mazzocchi completa il suo trasferimento al Napoli, realizzando un sogno che coltivava fin da bambino. Per un ragazzo nato e cresciuto all’ombra del Vesuvio, indossare la maglia azzurra rappresenta più di una semplice opportunità professionale: è una questione di identità, di appartenenza.

Il Napoli, reduce dalla straordinaria vittoria dello Scudetto nella stagione 2022-2023, vede in Mazzocchi il profilo ideale per rafforzare la propria fascia destra. L’allenatore e la dirigenza azzurra apprezzano la sua duttilità, la sua capacità di abbinare qualità tecnica a una straordinaria intensità fisica e, soprattutto, il suo legame emotivo con la città. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Milan, Italy – October 29: Pasquale Mazzocchi of Ssc Napoli during warm up before the Serie A match between AC Milan and Napoli at Giuseppe Meazza on October 29, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

Le prestazioni di Pasquale Mazzocchi non sono passate inosservate, attirando l’attenzione dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini. Nel 2022, Mazzocchi riceve la sua prima convocazione con la maglia azzurra, un traguardo che ha rappresentato il coronamento di anni di sacrifici e lavoro.

Il debutto con la Nazionale è stato un momento emozionante per il laterale napoletano, che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La sua versatilità e il suo spirito combattivo lo rendono un’opzione interessante per l’Italia, soprattutto in un periodo di transizione in cui il ct Luciano Spalletti sta cercando di rinnovare la rosa con giocatori giovani e motivati.

Leggi anche