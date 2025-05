“Parlano i modelli”. Meteo, le previsioni di Giuliacci: che maggio ci aspetta

Il mese di maggio 2025 è iniziato nel segno del maltempo, rovinando i piani di migliaia di italiani durante il ponte del 1° maggio. Una perturbazione piovosa, ben più estesa e persistente del previsto, ha interessato gran parte della Penisola, dal Nord fino al Sud, generando disagi per spostamenti e attività all’aperto. Gli esperti del Centro Meteo diretto da Mario Giuliacci confermano che questa instabilità atmosferica è perfettamente in linea con un quadro primaverile ancora incompleto: “Il mese è cominciato con temperature sotto la media e precipitazioni diffuse, a causa della persistenza di una depressione atlantica sul Mediterraneo centrale”, si legge in una nota del team. Questa situazione è tutt’altro che anomala per il periodo, ma risulta particolarmente evidente in un’Italia abituata ormai da anni a primavere sempre più calde e anticipate. Come sarà il meteo di maggio 2025? Ecco le previsioni di Mario Giuliacci. (Continua dopo le foto)

Meteo maggio 2025, primavera incerta: ecco quando torna il caldo in Italia

Secondo le ultime proiezioni dei modelli fisico-matematici consultati dagli esperti di Giuliacci, le temperature resteranno su valori primaverili standard almeno fino alla terza settimana di maggio. “Fino al 20 maggio le temperature dovrebbero mantenere un sapore primaverile, oscillando attorno a valori normali per il periodo o leggermente inferiori”, spiegano i meteorologi. Questo significa massime comprese tra i 18 e i 24 gradi nelle principali città italiane, con una sensazione termica instabile causata dall’alternanza tra piogge, schiarite e venti freschi di origine atlantica. L’alta pressione fatica infatti a stabilizzarsi sul Mediterraneo, lasciando spazio a correnti instabili e piogge frequenti soprattutto al Nord e lungo l’Appennino. (Continua dopo le foto)

Verso fine mese: ipotesi caldo estivo

Nonostante il quadro attuale, qualche segnale di cambiamento comincia a emergere negli ultimi aggiornamenti dei modelli. In particolare, tra il 22 e il 28 maggio si apre una possibile finestra di stabilità climatica, con un graduale aumento delle temperature. “I modelli lasciano intravedere un probabile ritorno del caldo con valori superiori alle medie stagionali”, spiegano dal team Giuliacci. In alcune zone del Centro-Sud, le temperature potrebbero toccare o superare i 30 gradi, anticipando un assaggio d’estate. Tuttavia, sottolineano gli esperti, si tratta di una tendenza ancora incerta: “L’evoluzione meteo resta ancora in fase di definizione e sarà necessario attendere ulteriori conferme nei prossimi giorni”.

