Paralimpiadi, Bebe Vio medaglia di bronzo nel fioretto individuale

Altri sport. Paralimpiadi 2024. Mercoledì sera, l’atleta paralimpica Beatrice Vio Grandis ha conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto individuale categoria B, battendo la sudcoreana Eun Hye Cho. La finale è stata decisamente a favore di Vio, che ha dominato la gara con un approccio aggressivo e determinato, chiudendo l’incontro con un punteggio di 15 a 2. (Continua a leggere dopo la foto)

Paralimpiadi, Bebe Vio ha vinto la medaglia di bronzo nel fioretto individuale

Paralimpiadi 2024. Bebe Vio, alla sua terza Paralimpiade, è una delle atlete paralimpiche più celebri in Italia e a livello globale. Dopo aver conquistato l’oro nel fioretto individuale sia a Rio de Janeiro 2016 che a Tokyo 2020, e ottenuto rispettivamente il bronzo e l’argento nel fioretto a squadre, ha anche trionfato come campionessa mondiale, vincendo l’oro a Terni nel 2023. “Non è l’oro che si aspettavano tutti, ma io sono felicissima”, ha detto nell’intervista dopo la vittoria.

Mercoledì, Vio ha avuto una giornata intensa: nei quarti di finale ha prevalso contro l’ucraina Nadiia Doloh, mentre in semifinale è stata sconfitta dalla cinese Rong Xiao. Nonostante la sconfitta in semifinale, è riuscita a qualificarsi per la finale per il bronzo grazie a una vittoria nei ripescaggi contro la cinese Kang Su. (Continua a leggere dopo la foto)

Paralimpiadi: Matteo Betti Conquista l’Argento nel Fioretto

Paralimpiadi. Nella serata di mercoledì, l’Italia ha aggiunto un’altra medaglia al suo bottino di fioretto: l’argento conquistato da Matteo Betti. A 38 anni e alla sua quinta Paralimpiade, Betti ha già avuto successo nella spada individuale, avendo ottenuto il bronzo a Londra nel 2012.

Le competizioni di scherma in carrozzina sono iniziate martedì con i tornei di sciabola, dove Edoardo Giordan ha portato a casa una medaglia di bronzo per l’Italia. Mercoledì è stata la volta del fioretto, mentre le gare a squadre di fioretto sono in programma nei prossimi giorni.

Le regole della scherma in carrozzina sono simili a quelle della scherma olimpica, ma con alcune modifiche fondamentali: gli atleti sono seduti su una carrozzina fissata a terra e orientata di 110° rispetto alla pedana. La distanza tra i contendenti è regolata per permettere anche ai partecipanti con il braccio più corto di raggiungere l’avversario.

Sono ammessi alla competizione atleti con lesioni al midollo spinale, amputazioni alle gambe, paralisi cerebrale, o disabilità che richiedano l’uso della carrozzina. Esistono due categorie: A, per chi ha disabilità a una gamba ma una buona mobilità del tronco, e B, per chi ha disabilità che limitano i movimenti del tronco e influenzano l’uso del braccio armato. Alcune regole specifiche vietano di restare piegati all’indietro per più di 15 secondi e richiedono che una parte del corpo rimanga sempre a contatto con la carrozzina, applicabili soprattutto agli atleti di categoria A. Per il resto, le norme sull’uso delle armi sono simili a quelle delle Olimpiadi.