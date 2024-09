Altri sport. Louis Vuitton Cup, impresa di Luna Rossa con Team New Zealand. L’imbarcazione italiana Luna Rossa Prada Pirelli è tornata in acqua mettendo a segno subito una grande impresa. L’equipaggio italiano ha sconfitto Emirates Team New Zealand per la prima regata del 2° Round Robin di Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. Gli italiani ha messo in difficoltà i Defender dell’America’s Cup in partenza avvantaggiandosi nettamente e fermandosi a causa del ritiro degli avversari poco prima dello stop imposto dall’organizzazione a causa di un forte temporale che si è abbattuto su Barcellona. (Continua a leggere dopo le foto)

Lo stop da parte dell’organizzazione è stato necessario perchè il maltempo si abbattuto su Barcellona con numerosi fulmini che avrebbero poturo causare dei rischi alle imbarcazioni. Una volta fermata la competizione, le barche sono tornate in porto. Nonostante ciò, la Luna Rossa Prada Pirelli ha superato nella seconda regata di giornata i Defender di Emirates Team New Zealand ottenendo la prima vittoria con i Kiwi nelle acque di Barcellona. Una prova magistrale per l’equipaggio italiano che ha dovuto far i conti con continui cambi di direzione del vento, ma che non ha cambiato il risultato della sfida che non offre comunque punti per il Round Robin. Lungo l’ultimo lato di bolina Luna Rossa ha preso ancora una volta al meglio l’ingresso nel gate portando il distacco a 59 secondi prima del ritiro di New Zealand che è uscita dal campo di gara.