Papa Francesco verso il Concistoro: come funziona e di cosa si tratta

Le condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da oltre dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma, mettono in apprensione i fedeli. Nel frattempo, però, il Pontefice ha ripreso l’attività lavorativa, firmando un po’ di decreti, disposto alcune nomine e promozioni, visionato i dossier importanti e soprattutto ha deciso di convocare un Concistoro con i cardinali. (Continua…)

Le condizioni di Papa Francesco

Papa Francesco è ricoverato da oltre dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il Pontefice è stato ricoverato per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi, inoltre, ha avuto prima una crisi respiratoria e poi un’insufficienza renale. Adesso la situazione del Papa resta stabile, con la prognosi ancora riservata. L’ultimo bollettino medico, arrivato ieri sera, ha confermato che le sue condizioni “rimangono critiche, ma stazionarie”. I medici del Policlinico Gemelli preferiscono non sbilanciarsi, anche se sottolineano che non si sono più verificati gli “episodi acuti respiratori” di sabato scorso e che i “paramenti emodinamici continuano ad essere stabili”. Ieri sera è stata fatta una tac al Papa per controllare i polmoni. (Continua…)

Papa Francesco convoca il Concistoro

Nonostante le sue condizioni appaiano critiche, Papa Francesco non perde la voglia di lavorare. Il Pontefice, infatti, ha svolto alcune attività, tra cui quella di convocare un Concistoro con i cardinali. Si tratta di un atto importante che riguarda le prossime canonizzazioni da mettere in calendario per l’Anno Santo. Naturalmente non si sa quando si potrà fare il Concistoro, ma ci fa capire che il Papa sta puntando deciso ad uscire dal Gemelli il prima possibile. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)