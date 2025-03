Papa Francesco, finalmente belle notizie: il risultato della radiografia. Il bollettino sulle condizioni di salute del pontefice, ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, ha portato aggiornamenti rincuoranti ai fedeli. Nonostante sia ancora necessaria la massima cautela, le condizioni di Francesco appaiono stazionarie e si parla di alcuni lievi miglioramenti. Cosa è emerso e come sta ora. (Continua a leggere dopo la foto…)

Papa Francesco ‘stazionario’, ma ci sono novità

Da quasi un mese, dal primo giorno di ricovero di Papa Francesco, i fedeli di tutto il mondo si raccolgono in preghiera sperando in una sua completa ripresa. Tuttavia, il quadro clinico emerso è stato subito descritto come delicato e complesso costringendo i medici a tenere riservata la prognosi. Il pontefice è stato ricoverato all’ospedale di Roma per una polmonite bilaterale il cui aggravamento e l’accumularsi di altre patologie ha reso necessarie diversi trattamenti tra cui l’ossigenoterapia ad alti flussi durante il giorno e la ventilazione meccanica non invasiva durante il riposo notturno. Ieri sera, la Santa Sede ha rilasciato un nuovo bollettino con alcuni aggiornamenti sullo stato di salute di Bergoglio. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il bollettino della Sala stampa vaticana

Alle ore 20 di ieri, mercoledì 12 marzo, la Sala Stampa del Vaticano ha emesso il nuovo bollettino circa le condizioni di salute di Papa Francesco. Da quanto è emerso, le condizioni del pontefice appaiono – ‘nella complessità del quadro generale’ – stazionarie e i medici continuano a sottoporlo ad ossigenoterapia e ventilazione meccanica per aiutarlo con l’affaticamento respiratorio. “Questa mattina, – si legge nel bollettino diffuso nella serata di ieri – dopo aver seguito gli Esercizi spirituali in collegamento con l’Aula Paolo VI, ha ricevuto l’Eucarestia, si è dedicato alla preghiera e, successivamente, alla fisioterapia motoria“. Ma la notizia più positiva e più attesa è quella riguardo all’esito della radiografia al torace effettuata per determinare le condizioni dei polmoni del Santo Padre. Vediamo i dettagli di quanto emerso.

