Papa Francesco rompe il silenzio: il messaggio audio dall’ospedale

Papa Francesco ha fatto sentire al sua voce con un messaggio audio che arriva dall’ospedale, nel quale è ricoverato da oltre 20 giorni a causa delle complicazioni di una polmonite. Si tratta di un breve messaggio, poco più di venti secondi, che contiene parole pronunciate con la voce molto flebile. Papa Francesco torna farsi sentire in un messaggio che rincuora i fedeli preoccupati per lui. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco, come sta? Le ultime news

Papa Francesco “ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8”. Lo ha fatto sapere in una nota ufficiale la Sala stampa vaticana nel 22esimo giorno di ricovero del Pontefice al Policlinico Gemelli di Roma. In virtù del fatto che il quadro clinico di Bergoglio resta stabile e invariato, nella serata di ieri non è arrivato il solito bollettino medico. Le notizie sulle condizioni di salute di Papa Francesco arriveranno dalla Sala stampa Vaticana. (Continua dopo le foto)

Papa Francesco, arriva il messaggio audio dall’ospedale

Dopo tre settimane di silenzio, il Papa ha fatto sentire la sua voce. Secondo quanto riferito, sarebbe stato proprio Bergoglio a decidere di mandare un audio messaggio, colpito da tutte le iniziative che sono state portate avanti per lui in questi giorni difficili, nei quali sta combattendo contro una polmonite bilaterale. Cos’ha voluto dire il Papa ai fedeli?

