“Per me è già santo”. Papa Francesco, parla il Cardinale Versaldi

La morte di Papa Francesco ha suscitato una profonda commozione in tutto il mondo, ma anche una riflessione sull’eredità lasciata dal pontefice. Queste giornate di cordoglio invitano i fedeli di tutto il mondo a riflettere sul legato che questo Papa ha lasciato alla Chiesa e al mondo e ora il corpo ecclesiastico si interroga sull’ipotesi di santificazione.

Tra le voci più rispettate che hanno voluto esprimere il loro ricordo, spicca quella del cardinale Giuseppe Versaldi, vescovo emerito di Alessandria e figura di spicco nella Santa Sede. In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il cardinale ha condiviso i suoi pensieri personali sulla figura di Francesco e sull'importanza del suo pontificato. "I primi pensieri sono di cordoglio e sofferenza per questa morte", ha affermato il cardinale, ma ha anche sottolineato il sentimento di gratitudine verso il Signore per averci donato un Papa che definisce "coraggioso", capace di affrontare i nodi cruciali che hanno segnato la storia della Chiesa.

Papa Francesco santo? Parla il cardinale Versaldi

Il cardinale Giuseppe Versaldi, vercellese di origine, ha avuto il privilegio di seguire da vicino le vicende pontificie nei suoi ruoli istituzionali durante il pontificato di Papa Francesco. In particolare, Versaldi ha ricoperto il ruolo di presidente della Prefettura per gli Affari Economici della Santa Sede e ha seguito in prima persona i complessi temi economici e finanziari che hanno coinvolto la Chiesa, molti dei quali hanno avuto un impatto significativo sulla trasparenza e la riforma interna. In merito a questi eventi, il cardinale ha ricordato come alcune persone, purtroppo, abbiano tradito la fiducia del Papa, finendo per essere accusate e condannate dal Tribunale Vaticano. "Alcune persone sono state accusate e condannate dal Tribunale Vaticano, tradendo la fiducia del Santo Padre", ha dichiarato Versaldi, rendendo chiaro quanto sia stato complesso e rischioso l'impegno di Francesco nell'affrontare problemi di grande portata, come la corruzione e le difficoltà economiche.

La riforma dell’istruzione: la passione per la formazione

Un altro aspetto che il cardinale Versaldi ha voluto sottolineare riguardo al pontificato di Francesco è l’attenzione che il Papa ha sempre posto sulla formazione, in particolare quella nelle scuole, università e facoltà pontificie di tutto il mondo. In qualità di prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, il cardinale ha avuto modo di osservare da vicino l’impegno di Papa Francesco nel promuovere un’istruzione che non solo fosse di qualità, ma che fosse anche in grado di riflettere i valori cristiani e di preparare le future generazioni a un mondo sempre più globalizzato e interconnesso. “Papa Francesco ha dedicato molta attenzione alla formazione,” ha sottolineato Versaldi, ricordando come il pontefice abbia cercato di rinnovare l’approccio educativo della Chiesa, mettendo in evidenza non solo l’importanza della conoscenza, ma anche la necessità di un’educazione che fosse formativa sul piano umano e spirituale.

